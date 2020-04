Een jong kind is vrijdagmorgen op de Oosterhoutseweg in Teteringen aangereden door een bestelbus. Het kindje wilde waarschijnlijk met een step de weg oversteken.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffertje zijn. Een traumahelikopter is geland op de plek van het ongeluk. Ook een ambulance is ter plaatse. De Oosterhoutseweg is afgesloten.