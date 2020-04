Ook daklozen moeten thuisblijven tijdens de coronacrisis en hygiëne is soms wel lastig

Blijf thuis! Dat is gemakkelijk gezegd, maar moeilijker uit te voeren als je geen dak boven je hoofd hebt. Toch hoeven Tilburgse daklozen nu niet op straat te leven. Traverse, de organisatie die opvang voor daklozen regelt, heeft voor extra slaapplekken gezorgd. De voormalige Willem II-gevangenis aan de Ringbaan Zuid is nu een crisisopvang. En geluk bij een ongeluk: de nieuwbouw is net klaar.

Een groot terrein aan de Reitse Hoevenstraat biedt onderdak aan ruim honderd daklozen. En ze hebben daar allemaal een eigen kamer. Of: kamertje. Want groot is het niet. Maar sommigen hebben geluk, zoals Nancy. Zij woont sinds een maand in een van de acht behoorlijk ruime appartement op het terrein. Een kamer van zeker twintig vierkante meter.

Omdat ze er nog maar net woont, is de ruimte nog kaal. Er staat een bed, in de hoek staat een pc en er is een keukentje. "Als ik Traverse niet had gehad, had ik hier niet meer gezeten", zegt ze stellig. "Ik heb een dak boven m'n hoofd, een bed om in te slapen, ik kan eten en ik heb dagbesteding."

Wandelingetje

Het leven van Nancy verschilt deze dagen niet veel van andere mensen. "Ik zit thuis. En minimaal één keer per dag probeer ik naar buiten te gaan. Voor een wandelingetje of voor boodschappen."

Toch merkt verpleegkundige Corrina Bakker wel dat er daklozen zijn die moeite hebben met corona. En dan vooral als het gaat om hygiëne: "Niet iedereen zorgt even goed voor zichzelf. Ik merk dat er mensen zijn die zich niet goed wassen, lang dezelfde kleren dragen. Het is moeilijk om ze aan te leren dat ze dat anders moeten doen."

Extra kwetsbaar

Rob van Valderen is huisarts in het centrum van Tilburg. En hij is ook straatarts, dokter voor daklozen. Volgens hem zijn zij extra kwetsbaar voor het coronavirus: "Er zitten veel mensen bij met longklachten. Ook hart- en vaatziekten komen veel vaker voor. Er is vaak ernstig ondergewicht. Hun levensverwachting is sowieso al korter."

Daklozen kunnen in deze coronacrisis voor gevaarlijke situaties zorgen, heeft Van Valderen gemerkt: "Ik heb meegemaakt dat er een dakloze bij de spoedeisende hulp positief werd getest op corona. Hij kreeg het advies thuis in quarantaine te gaan. Maar hij ging terug naar de nachtopvang en sliep daar de hele nacht met allemaal mensen om zich heen in stapelbedden."

Wonder boven wonder kwam het hierdoor niet tot een uitbraak van het coronavirus onder daklozen. En doordat er een extra opvang is gekomen in de voormalige Willem II-gevangenis, kunnen daklozen nu ook veilig worden opgevangen. Als iemand verschijnselen van corona heeft, wordt die op een aparte afdeling in de Willem II-kazerne ondergebracht, gescheiden van de rest. Van Valderen: "We kunnen er in Tilburg voor zorgen dat iedereen binnen kan zijn".

Den Bosch

Natuurlijk nemen ook andere gemeenten in Brabant maatregelen. Den Bosch maakt vrijdagmiddag bekend dat er op het parkeerterrein van het Cementrum aan de Sint Teunislaan tien tijdelijke woningen komen voor daklozen met verschijnselen van corona. Daarin kunnen maximaal twaalf mensen worden opgevangen.

Nancy maakt zich ondertussen niet druk over corona. Zij komt de crisis wel door, zegt ze: "Ik ga wandelen, zit regelmatig achter de computer om dingen op te zoeken of spelletjes te spelen. Verder knutsel ik graag. dus ik vind mijn afleiding wel."