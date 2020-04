Vakbonden wijzen loonoffer bij modestoffenfabriek Vlisco in Helmond af

Maar de vakbonden FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf daarvoor geen toestemming. Ze vinden het nog te vroeg voor deze maatregelen.

'Eerst naar overheid'

Vlisco wilde graag dat fulltime werknemers 10 vakantiedagen zouden gaan inleveren. Normaal gesproken zouden de werknemers in april een winstdeling krijgen, maar dat wil Vlisco uitstellen. In mei zou het vakantiegeld uitgekeerd worden, maar ook dat wil het bedrijf graag uitstellen. En Vlisco wil in juni graag bekijken of de loonsverhoging in juli wel door kan gaan.

Maar volgens de vakbonden moet het bedrijf eerst een beroep doen op de steunmaatregelen van de overheid. "Na het innen van deze subsidie van de overheid kan er pas een balans opgemaakt worden van de financiële situatie van Vlisco", zo schrijven de vakbonden in een nieuwsbrief.

'Te voorbarig'

De vakbonden vinden de maatregelen die Vlisco wil nemen te voorbarig. "Het opnemen van verlofdagen heeft geen enkele invloed op de liquiditeit van Vlisco", zo schrijven de vakbonden.

Ook het vakantiegeld dient gewoon uitgekeerd te worden, vinden de vakbonden. "Iedereen rekent op dit bedrag. Daarnaast vergoedt de steunmaatregel ook het vakantiegeld." Overigens willen de vakbonden wel meedenken met Vlisco. "We zijn bereid om in een later stadium weer te kijken naar de financiële situatie van Vlisco en weer in overleg te gaan."

