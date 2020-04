Peggy schrok wakker van 'bizar' harde knal van plofkraak: 'Onze buurman zag geld op straat liggen'

UDEN -

Bizar hard. Zo omschrijft Peggy Hesse de knal waarvan zij en haar man donderdagnacht om tien voor vier wakker schrokken. “We dachten meteen aan een plofkraak”, vertelt ze en dat bleek te kloppen. De afstortkluis van de Rabobank aan de Promenade in Uden was opgeblazen. Peggy en haar man wonen in een appartement direct boven de bank.