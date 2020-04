Rabobank overweegt extra beveiliging na nieuwe plofkraak in Uden

"Criminelen deinzen nergens voor terug", reageert Van Heeswijk. Ook donderdagnacht was er volgens haar sprake van een flinke explosie. "Dat is vreselijk en levert veel schrik en schade op. Ik kan me voorstellen dat buurtbewoners zich zorgen maken over het gevaar van een plofkraak. De veiligheid van omwonenden staat voor de Rabobank voorop", benadrukt ze.

Extra aanscherping

Vanwege de schade werden acht appartementen boven de afstortkluis aan de Promenade in Uden ontruimd. Die bewoners zijn enige tijd opgevangen in het gemeentehuis.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij de bank in Uden. "We zijn in contact met de buurtbewoners", vertelt Van Heeswijk. "We proberen zoveel mogelijk het ongemak voor hen en onze andere klanten te beperken."

'Maatschappelijk probleem'

Van Heeswijk noemt de plofkraken 'een maatschappelijk probleem'. "Dat criminelen zich een bepaalde periode focussen op een bepaalde automaat kun je nooit uitsluiten", meent ze.

"We nemen continu zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen", benadrukt Van Heeswijk. "We zijn nu aan het bekijken of we de beveiliging extra kunnen aanscherpen."

