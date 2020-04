Afstortkluis van Rabobank in Uden opgeblazen, acht appartementen ontruimd

Een politiewoordvoerder spreekt van een 'flinke ravage'. "Het gebouw is beschadigd en uit voorzorg zijn acht appartementen boven de afstortkluis ontruimd." De bewoners van de ontruimde appartementen zijn tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis.

'Brokstukken liggen op een enorme afstand'

Volgens een ooggetuige moet de klap groot zijn geweest. "De brokstukken van de kluis liggen op een enorme afstand."

De politie doet onderzoek, de omgeving afgezet. De EOD werd opgeroepen voor verdere inspectie, maar dit leverde geen bijzonderheden op. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Vaker raak

Een afstortkluis wordt vooral door ondernemers gebruikt om buiten kantooruren contant geld naar de bank te brengen. De laatste tijd worden vaker afstortkluizen opgeblazen. Zondagnacht was het raak in Kaatsheuvel en en vier dagen eerder in Waalwijk. In alle gevallen gaat het om afstortkluizen van de Rabobank.

Na de plofkraak in Kaatsheuvel sprak Elise van Heeswijk van de Rabobank de hoop uit dat dit geen nieuwe trend wordt. "We zijn aan het bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om de sealbagautomaten beter te beveiligen. In 2017 hebben we ook een golf gehad aan plofkraken, destijds bij pinautomaten. Toen hebben we gewerkt met afdekplaten en extra surveillance ’s nachts. We zijn volop aan het kijken of we op korte termijn soortgelijke maatregelen moeten invoeren.”

