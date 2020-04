Bloemenzee voor coronaslachtoffers Sint-Oedenrode bij bankje: 'Plek voor hoop, moed en troost'

Ontroerd kijkt Henriette Snelders (68) naar de bossen bloemen op het bankje voor de kerk in Sint-Oedenrode. In een paar dagen tijd is er een spontane gedenkplaats ontstaan waar inwoners kunnen rouwen om hun coronaslachtoffers. Het aantal boeketten groeide snel. Een echtpaar heeft er net nog een vers boeket aan toegevoegd. “Voor de vader van een collega”, laten ze weten. Henriette kijkt hen na als ze weer doorlopen: “Het doet me veel dat we hier nu een plek hebben waar we ons verdriet kunnen delen.”

Het waren de vijf pagina’s vullende overlijdensberichten in het huis-aan-huisblad DeMooiRooiKrant die Henriette diep raakten. Sint-Oedenrode is zwaar getroffen in deze coronacrisis. Het virus eiste in het dorp al veel slachtoffers.

En hoewel Henriette niemand van hen persoonlijk kent, weet ze wel om wie het gaat. “Ik werd me er ineens heel erg van bewust wat de Rooise gemeenschap voor me betekent. We komen elkaar in normale omstandigheden iedere dag tegen. In winkels, de bibliotheek, bij de dokter. Samen liepen we achter onze kinderwagens en werden we ouder. Ik voel me hier thuis tussen mensen die ik meestal alleen van gezicht ken.”

'Ik mis de nabijheid'

Ze voelde zich diep verdrietig bij het zien van alle overlijdensberichten. “Het ging zeker vijf pagina’s door.” En ze voelde zich alleen. “Toen mijn man twee jaar geleden was gestorven had ik mensen om me heen die me troostten, een knuffel gaven en een arm om me heen sloegen. Maar dat gaat nu allemaal niet. Die nabijheid mis ik.”

Met tranen in haar ogen stuurde ze een oproep naar de redactie van de MooiRooiKrant. Daarin vroeg ze om een gezamenlijke gedenkplaats. “Daarmee kunnen we de mensen die met verliezen te maken hebben en we niet persoonlijk kennen toch laten zien dat we weten van hun verdriet en het ons ook verdrietig maakt.”

Initiatief van de MooiRooiKrant

Een reactie liet niet lang op zich wachten. De redactie van de krant besloot om zelf in actie te komen en legde de eerste bloemen op de bank voor de kerk. Voor de bank plaatsten ze een groot rood hart en op de rugleuning van de bank de tekst: ‘Gedenkplaats Sint-Oedenrode. Een plek voor hoop, moed en troost.'

En troost biedt het, zegt ook Mieke van Schijndel. Ze plaatst een rood kaarsje tussen de bloemen. “Het is mooi dat we dit nu hebben. Dat we elkaar toch kunnen steunen, hoewel we niet meer samen kunnen komen en afstand moeten bewaren.” Mieke herkent zich in wat Henriette zegt over de Rooise gemeenschap. “Ik zie de namen in de overlijdensadvertenties en word teruggebracht naar mijn lagere schooltijd. Met sommigen zat ik de klas, we groeiden met elkaar op.”

Kleinzoon besmet

Een oudere man loopt voorbij en steekt zijn duim op als hij de herdenkingsbank ziet. Een andere dorpsgenoot heeft geen boeket maar een houder met een papieren bloem. “Deze is voor mijn kleinzoon. Hij is besmet. We hopen allemaal dat hij erdoor komt.”

