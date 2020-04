Natuur gaat op slot rond Oosterhout en Dorst

De parkeerplaatsen rond de bossen bij Dorst en de Vrachelse Heide zijn dit weekend afgesloten, maakt de gemeente Oosterhout bekend. “Andere parkeerplaatsen sluiten we wanneer we grote drukte constateren.” De gemeente Oosterhout neemt de maatregelen omdat geconstateerd is dat met name de afgelopen tijd veel mensen naar de bossen trekken bij Dorst en de Vrachelse Heide.

“Op verzoek van Staatsbosbeheer sluiten we de parkeerplaats ten zuiden van de Wethouder Van Dijklaan in Dorst (bij BEUM) sowieso zondag af. Preventief zetten we bij de parkeerplaatsen bij de Ketenbaan en Veekestraat (naast WOODS) hekken en borden klaar. Mochten we zien dat het verkeer zich verplaatst naar deze parkeerplaatsen, sluiten we die dus ook af", laat een woordvoerder weten.

Particuliere parkeerterreinen

Eigenaren van particuliere parkeerterreinen in deze omgeving werken hier ook aan mee. Hannebroeck en Houtse Meer sluiten het parkeerterrein het gehele weekend af.

De drive-in van het Houtse Meer blijft wel toegankelijk. De parkeerplaats bij Bos&Co - de vroegere Seterse Hoeve - wordt gesloten als het te druk wordt.

