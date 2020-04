Spelende kinderen schrikken van man met vuurwapen, verdachte wordt na klopjacht aangehouden

Spelende kinderen in de wijk Maaspoort in Den Bosch kregen vrijdagavond de schrik van hun leven toen een onbekende man hen een vuurwapen liet zien. Ze belden meteen hun ouders, die op hun beurt direct 112 belden.

Diverse eenheden en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte te vinden. Via Burgernet werden mensen opgeroepen om uit te kijken naar de man.

Tip

Meerdere bewoners van de Maaspoort hadden de verdachte gezien en dankzij een van hun tips werd de verdachte gevonden. Hij had het wapen bij zich. Het bleek te gaan om een plastic pistool dat sprekend op een echt vuurwapen lijkt.

Nadat de man was aangehouden, hebben agenten nog even met de kinderen gesproken. "Zij waren erg geschrokken en voelden zich niet veilig", laat een politiewoordvoerder weten. "Zij waren erg opgelucht dat de verdachte was aangehouden."

Volop vragen

De kinderen hadden volop vragen. Zo wilde ze weten hoe agenten de man hadden kunnen vinden, maar ook of de man hen zal herkennen als hij weer vrijkomt. "Uiteraard hebben we de ouders gewezen op slachtofferhulp", laat de politiewoordvoerder weten. "Ondanks dat de verdachte gepakt is, zullen niet alle kinderen gemakkelijk in slaap gevallen zijn afgelopen nacht..."

De man is deze zaterdag verhoord. Als hij voor de rechter moet verschijnen, zal dat waarschijnlijk maandag of dinsdag zijn.