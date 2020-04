Politie beëindigt feest in Breda: 'Ongelooflijk dat dit in deze coronatijd nog steeds gebeurt!'

"Bizar en heel erg dom." Zo noemt de politie het feest dat zaterdagavond ondanks de coronacrisis werd gehouden aan de Curacaostraat in Breda. Inclusief deejay, geluidsinstallatie en lichtshow. "Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!', verzucht een agent.

De politie werd gealarmeerd omdat mensen last hadden van de muziek, die erg hard door de speakers klonk.

'Willen evenementenbranche steunen'

Toen de agenten de organisator spraken, gaf die aan dat hij de evenementenbranche wilde steunen in deze moeilijke tijden en dat hij de omwonenden had geïnformeerd via een brief.

"Wel bijzonder dat er dan mensen melding van maken bij de politie", reageert de politiewoordvoerder. Ook was er geen vergunning aangevraagd bij de gemeente voor dit feest.

Coronapatiënt een straat verderop

"Wat ons betreft is het onbegrijpelijk dat mensen het in deze tijd nog steeds in hun hoofd halen om dit soort feesten te organiseren", laat de agent weten. "Bizar en heel erg dom!"

Hij haalt een saillant detail aan. "Eén straat verderop was ambulancepersoneel op dat moment bezig met een patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus..."

Middelbeers

Ook in Middelbeers keek de politie de ogen uit. Daar moest in een huis een feestje van meer dan tien jongeren zaterdagnacht worden beëindigd. "Dit is strafbaar, zelfs op privéterrein", laat woordvoerster Carolien Abrahams weten. Ze wijst hierbij op de coronavoorschriften.

