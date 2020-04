Bingoën met de hele straat vanuit de voortuin: 'Mensen vinden het briljant'

Jan Jansen kan zijn geluk niet op. "Het is heerlijk weer! Ik heb er enorm veel zin in!", zegt de initiator van de bingo.

Boxen door de hele straat

Samen met een clubje fanatieke straatbewoners bedacht hij de buitenbingo. "We spelen per huis. Iedereen heeft zijn eigen bingokaart gekregen. Dus je kunt lekker met je eigen gezinnetje vanaf de oprit de bingo bijhouden."

Zondagmiddag om drie uur ging de bingo van start. "We hebben geregeld dat iedereen de auto even wegzet, zodat we elkaar goed kunnen zien. We houden de bingo vanaf mijn oprit. Daar staat een draaitafel met microfoon. Er worden door de hele straat boxen gezet, zodat iedereen het goed kan volgen."

De hele straat doet mee met de buurtbingo (foto: Eva de Schipper).

'We zitten met z'n allen opgesloten'

Jansen hoort alleen maar positieve reacties. "Iedereen vond het gelijk een supertof idee! Er werden zelf termen als 'briljant' en 'fantastisch' gebruikt. Het is eigenlijk ook wel logisch, want we zitten met z’n allen opgesloten. Iedereen kan wel wat positiviteit gebruiken. Het brengt mensen, op een veilige manier, bij elkaar."

De organisatie van de buitenbingo benadrukt dat de veiligheid voorop staat. "We willen het echt veilig houden en we gaan daarom van tevoren iedereen streng toespreken. Zo moeten alle kinderen echt op hun eigen oprit blijven."

Iedereen blijft op gepaste afstand van elkaar (foto: Eva de Schipper).

Vals zingen

En wat nou als je bingo hebt? "Dan mag je een liedje aanvragen bij de dj! En bij een valse bingo moet je een liedje zingen voor de hele straat." Ook is er een speciale troostprijs bedacht. "De deelnemer die het allervalst zingt, krijgt een kratje bier!"