Stilte in de natuur maar bouwmarkt blijft een trekpleister [FOTO’S]

Er heerst een serene rust in de Loonse en Drunense duinen, bijna surrealistisch met een knalblauwe lucht en stralende zon. De familie Pronk uit Boxtel leert hun twee zoontjes vliegeren in het mulle zand. “Het is fijn dat onze jongens even kunnen bewegen in de buitenlucht. In onze tuin kunnen ze zich niet uitleven zoals hier en het is gelukkig rustig”, vertelt de moeder van het gezin.

De familie Pronk in de weer met de vlieger

Een heel eind verderop zit Martijn van Son uit Tilburg met zijn vriendin en twee vrienden met een borrel in de hand. “We hebben nog een verjaardag te vieren en dit is toch net even iets feestelijker dan thuis in de tuin. We blijven goed op 1,5 meter afstand, dit is echt genieten.”

Op anderhalve meter afstand in de Drunense Duinen.

Van de rust in de natuur, naar de hectiek bij de bouwmarkt. Daar is het minder genieten. Klanten staan in de rij om naar binnen te mogen bij Hornbach in Tilburg. Volgens een verkeersregelaar stond het parkeerterrein rond openingstijd helemaal vol. En gisteren idem dito. “Mensen komen voor één perkplantje of een hele keuken. Het is een komen en gaan.”

Bij Drive Thru ijssalon Intermezzo in Tilburg staan ze ook in de rij. “De eerste mensen stonden om kwart voor een aan de poort. We gaan om twee uur open.” Ruim een uur geduld hebben en je hebt een ijsje te pakken. Bezoekers hebben geen haast, hoeven nergens heen en vermaken zich door een filmpje te kijken of een spelletje te spelen.

Kletsen en proosten

In de woonwijk Haverleij in Den Bosch zitten buurtbewoners voor hun huizen aan een borrel. Kletsen op afstand en proosten naar elkaar. Het is een initiatief van een aantal buurtbewoners.

“We vonden dit wel een sociaal idee om er samen toch iets gezelligs van te maken. We zitten ieder voor ons eigen huis, maar kunnen wel met elkaar in gesprek”, vertelt initiatiefneemster Anne. "Maar we willen ook niemand voor het hoofd stoten, we houden ons allemaal aan de regels anders is de lol eraf."

Bekijk hier de foto's van de eerste lentedag in Brabant.