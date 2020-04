Wim verloor 30 bekenden in Uden aan corona: 'Het is een ramp'

Als het coronavirus voor iemand in Brabant verschrikkelijke gevolgen heeft, dan is het wel Wim Rovers uit Uden. De 70-jarige Rovers heeft als conservator bij de Udense Heemkundekring een gigantisch netwerk. Daarin zijn liefst dertig mensen door het virus overleden. ‘Het is een ramp.’

Lezingen organiseren, voorbereiden en houden. Stambomen bijhouden van alle mensen in Uden, Vorstenbosch en Nistelrode. Contactpersoon spelen voor alle Brabantse emigranten die in het verleden vertrokken naar het Amerikaanse plaatsje Little Chute. Wim Rovers is wat je noemt een druk baasje en zijn drive om mensen te verbinden is al even enorm als zijn netwerk.

“Ik besteed gewoon graag aandacht aan oudere mensen”, klinkt het bescheiden. En dus trekt hij naar allerlei gemeenschapsplekken in de regio om verhalen over vroeger te vertellen. Behalve nu. “Het is een ramp”, zegt hij over de minstens dertig bekenden die door het coronavirus overleden. “Het is geen familie, maar ik ken ze allemaal persoonlijk. De jongste is 41, de oudste 103. Echt ongelooflijk triest.”

Stambomen

De al eerder genoemde stambomen nemen een groot deel van Rovers’ dag in beslag. Vooral nu. Zijn computer bevat de data van liefst 60.000 mensen en het verwerken en documenteren van alle sterfgevallen is letterlijk een dagtaak. “Het is een hele puzzel, want veel van die informatie is alleen terug te vinden in archieven. Mensen van over de hele wereld bellen en mailen nu met informatieverzoeken. Natuurlijk zijn de meeste overledenen oud, maar het blijven mensen. En omdat ik ze persoonlijk ken, raakt het me persoonlijk. Het is telkens een aanvulling van een stamboom, maar wel een hele trieste. Dat maakt me emotioneel.”

Little Chute

Verder is Rovers naast Willem Keeris de dragende kracht achter het onderzoek naar Brabanders die sinds de 19e eeuw vertrokken naar Little Chute in de staat Wisconsin. De banden zijn zo sterk dat tot op de dag van vandaag Amerikanen naar Brabant komen om hun roots te ontdekken. Het moest zelfs leiden tot een documentaire. “Maar ja, dat is allemaal uitgesteld”, sipt Rovers, die ook zijn eigen jaarlijkse trip naar Little Chute in het water zag vallen.

Wat voorlopig rest, is het verdriet en zijn immense archief. “Daar heb ik dan nu weer wel tijd voor”, klinkt het enigszins monter. “Een eenzame, maar zinvolle bezigheid.”

LEES OOK: Van Houdoe naar How Do, filmmakers leggen Brabantse roots vast in Amerika