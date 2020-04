Corine boos op mede-motorrijders: ‘Blijf binnen, de ic ligt al vol genoeg’

Corine weet als voormalig ambulancechauffeur en rij-instructeur als geen ander dat er in het eerste mooie weekend in het voorjaar veel gewonden vallen onder motorrijders. “Ik zie het elk jaar gebeuren. Ze gaan met bandjes de weg op die niet eens goed opgepompt zijn en er worden rare capriolen uitgehaald.”

“Ik heb een splinternieuwe motor in de schuur staan. Maar ik heb toch besloten niet te gaan. Mijn collega-ambulance medewerkers hebben het zo al druk genoeg met alle coronagevallen. Dus laat ze in godsnaam hun werk doen en laten we met z’n allen gewoon thuisblijven. Dat is veel verstandiger. De KNMV (de vereniging voor motorrijders, red.) heeft ook opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus mensen, doe dat alsjeblieft.”

Corine maakt graag tochten op de motor.

Bedden te kort

De medische zorg wordt onnodig extra belast als ook gewonde motorrijders in het ziekenhuis belanden, vindt Corine: “Er zijn bedden te kort op de intensive care, maar ze moeten toch bedden reserveren voor andere gevallen dan corona. Waarom zouden we dan het risico nemen om een ongeluk te krijgen?”, vraagt Corine zich af. “Dus ik denk: niet doen!”

“Ik had gewoon last van plaatsvervangende schaamte”, vertelt Corine. “Misschien krijg ik nu heel motorrijdend Nederland over me heen, maar ik vind dat we moreel verplicht zijn om thuis te blijven.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.