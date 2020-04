Aspergetelers en restauranteigenaren slaan handen ineen, zodat het witte goud niet naar varkens gaat

De coronacrisis is funest voor de horeca en het helpt ook de aspergetelers niet. Ze kunnen maar een korte periode per jaar oogsten en die tijd valt nu precies samen met de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom is er een initiatief bedacht om er toch nog wat van te kunnen maken deze lente; aspergesvandeteler.nl.

Normaal gesproken zou de helft van de oogst nu naar de horeca gaan, waar de consument ervan kan genieten met een ziltig botersausje, gekookt eitje, stukje zalm en gekookt aardappeltje erbij... Maar helaas, de restaurants zijn dicht en de aspergeteler kan zijn witte goud aan de varkens voeren. Of valt het mee?

Niet aan de varkens voeren

"De boerderijverkoop is nog nooit zo goed gegaan als nu", vertelt aspergeteler Corné Brenders uit Made. "Maar normaal gesproken gaat er een hoop naar de restaurants, dat zit er nu niet in. Er gaan er nu meer naar de veiling. Ik heb de asperges gelukkig nog nooit aan de varkens hoeven voeren."

Als je het witte goud niet wilt missen én de teler wilt steunen, kun je via de website verkooppunten in de buurt vinden. Je kunt altijd asperges bij de teler zelf halen of je bestelt een compleet aspergemenu, dat aan huis wordt geleverd. Het initiatief koppelt aspegetelers aan horecaondernemers met de steun van de ZLTO, LLTB en de horecabond. Meer dan 50 restaurants, eetcafés, cateraars en telers hebben zich inmiddels verenigd.

Mooi initiatief

Stef Heijmans heeft eetcafés De Prins in Berlicum en De Notaris in Schaijk. "Eigenlijk werk ik al vijftien jaar met locale ondernemers", vertelt hij. "Maar ik vind dit een mooi initiatief en doe graag mee."

Sinds de coronacrisis bezorgen de restaurants van Heijmans ook: "Klanten kunnen hier afhalen en je merkt dat veel mensen dat ook doen omdat ze het je gunnen. Klanten appen mij op mijn mobiele telefoon. Sommige zijn al drie of vier keer geweest. Daar zijn we weer, appen ze dan."

Aan de slag

Heijmans kan er wel mee lachen en is blij dat het goed loopt. "Ondanks dat de regering goed voor ons zorgt, is het toch een hard gelag. Maar kom op, we zijn ondernemers, niet zeuren, aan de slag."