Ook vergoeding bij strottenhoofdkanker na werken met chroom-6 op Tilburgse werkplaats

TILBURG -

Ook deelnemers van het Tilburgse re-integratieproject die strottenhoofdkanker ontwikkelden of nog krijgen, ontvangen een vergoeding. Uit een onderzoek door het RIVM blijkt dat deze aandoening in verband staat met het werken met chroom 6. In Tilburg werkten 800 mensen met de kankerverwekkende stof die in verf zat.