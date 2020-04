Winkeliers zijn op zoek naar klanten: 'Koop lokaal in deze coronatijd!'

In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om de bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. In Helmond is een filmpje online gezet om dit te promoten, in Breda is een website gemaakt waar verschillende winkeliers te vinden zijn, waar je online kunt bestellen.

‘Lege terrassen’

Ook Den Bosch krijgt harde klappen door de coronacrisis. “Vooral de horeca”, zegt Ton Kranenburg van ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch. “Al die terrassen, die anders zo beeldbepalend zijn, zijn nu uitgestorven. Economisch gezien is dit een ramp.”

De ondernemersvereniging is nu hard bezig om een digitaal warenhuis van de grond te krijgen. Daar zitten alle ondernemers bij elkaar en kun je lokaal iets kopen. “Als je iets wilt kopen, googel dan eens op naam. Je kunt je boek gewoon bij je lokale boekhandel bestellen in plaats van een grote webshop,” zegt Kranenburg.

‘Huren zijn bottleneck’

Linda Haverkamp loopt regelmatig de Helmondse binnenstad in om met ondernemers te praten. “De huren van de ondernemers in de binnenstad lopen gewoon door, dat is een echte bottleneck. We werken hard om het eens te worden met de verhuurders en de projectontwikkelaars.”

Ook wordt er een website gelanceerd met webshops van Helmondse ondernemers die nu nog geen online shop hebben.

‘Spookstad’

In Helmond zijn de grote winkelketens dicht. “Twee weken geleden sloten de winkels omdat ze de veiligheid niet konden garanderen”, zegt Haverkamp “Maar nu de consument ervan is doordrongen dat hij echt afstand moet houden, gaan sommige winkels ook weer open.”

In Waalwijk loopt centrummanager Marlene Drouen twee keer in de week door de binnenstad. “Een echte spookstad”, zegt ze. “Wat ik doe? Vooral luisteren.” Maar er zijn ook winkeliers die voorzichtig de deuren weer openen.”

‘Kaf van het koren’

Op straat in Boxtel is het ‘dramatisch stil’, zegt Luc Broos, die in het bestuur zit van het centrummanagement. “Creatieve ondernemers redden zich wel, maar de ondernemer die in zijn winkel zit te wachten op klanten, zal ten onder gaan. Het kaf wordt van het koren gescheiden en in tijden van crisis gaat dat extra hard. We roepen inwoners op om solidair te zijn met de ondernemers en lokaal te kopen.”

In Breda is het stil op straat. “Dat is goed,” zegt centrummanager Koert Vermeulen, “maar niet voor de ondernemer. Er zijn inmiddels weer wat winkels open, maar je wilt mensen niet oproepen om massaal naar de stad te gaan. Dat kan gewoon niet. Wat de gevolgen op lange termijn zijn? Ik weet het niet.”