Dierenartsen in coronatijd: Operatiewond van hond Laila gecontroleerd via videoverbinding

Toevallig waren de dierenartsen van Pets Place in Tilburg net drie weken terug begonnen met online consults. Klanten maken een afspraak via de website, kiezen een tijd en zorgen dat ze tegelijkertijd met de dierenarts online komen. "Ideaal voor bijvoorbeeld katten die veel stress hebben om naar de kliniek te komen. Of eigenaren zonder vervoer", zegt Nicole. "Maar corona bracht alles in een stroomversnelling."

Online consult met jackrussellterriƫr Laila. (foto: Omroep Brabant)

Want ook de dierenarts moet fysiek contact beperken. Bij een afspraak mag het baasje ook meer niet mee naar de behandelkamer. "En via een videoverbinding heb je toch direct contact met de eigenaar", legt Nicole de voordelen uit.

Tumoren

Zo'n eigenaar is Shanna van Laarhoven. Haar hond Laila had tumoren in de melkklieren. Vijf weken geleden is Laila geopereerd en maandagochtend heeft ze een controle. Shanna houdt de voorpoten omhoog, zodat Nicole de wond kan zien. "Oh, dat ziet er al wel goed uit he?!" "Nicole heeft er een nieuw batterijtje in gedaan", lacht Shanna via de webcam. "Aaah", antwoordt Nicole, zichtbaar vertederd.

Eigenaresse Shanna laat de operatiewond van haar hond Laila zien aan dierenarts Nicole Lavrijssen. (foto: Tom van den Oetelaar)

"Met deze mensen heb ik echt een klik", zegt Nicole na afloop. "Ze waren hier de laatste weken kind aan huis. Die hond is echt hun kindje en ze heeft een heel heftige operatie gehad. Dus we zaten in het begin in een diep dal. Maar het gaat nu echt goed. Dus dat doet iets samen."

Het online consult heeft nog een belangrijk voordeel voor de klant: de prijs. Het is de helft goedkoper, 15 euro in plaats van 30 euro.