Andy verhuurt zijn paintballveld aan gezinnen: 'Een soort privétuin in deze coronatijd'

Minimaal vijf meter afstand houden. Paintballen zou heel goed moeten kunnen in deze tijd. Maar die vlieger ging voor Andy Haegens uit Boekel helaas niet op. Van de ene op de andere dag is Andy, net als veel andere ondernemers, zijn inkomsten kwijt. Dus besloot hij het over een andere boeg te gooien. Van de gemeente mag hij zijn veld verhuren aan één gezin per keer. "Die kunnen hier heerlijk buiten zitten in hun privétuin."

De coronacrisis kwam als een donderslag bij heldere hemel, vertelt Andy in zijn enorme 'tuin' van twee en een halve hectare. Zijn vriendin was net gestopt met haar baan, omdat de zaken zo goed gingen. Hij kon wel wat hulp gebruiken bij het bedrijf. Door het coronavirus nu ligt alles op zijn gat.

Plannen in de prullenbak

Andy bedacht razendsnel een alternatief. Paintballen in kleine groepen, maar die plannen werden in goed overleg met de gemeente toch maar naar de prullenbak verwezen. "Niet te handhaven. En hoe komen die mensen dan hier? Je kan ook niet samen met de auto."

Financieel zijn de gevolgen enorm. "Van goed verdienen naar nul-komma-nul", zegt hij. Het is het absolute topseizoen. Van deze maanden moeten ondernemers als Andy het hebben. "Ik heb ook gewoon een gezinnetje te onderhouden en dat is eng."

Hulp van de bank

Gespaard heeft hij. Voor een paar maanden zit hij nog wel goed. "Maar je wil niet naar je cijfers kijken hoe lang je het kan volhouden. Elke dag die je dichter bij die einddatum komt, is vreselijk." Gelukkig krijgt hij hulp van de bank. Hij hoeft het komende half jaar geen aflossing op zijn lening van het terrein te betalen. "Daar ben ik echt heel gelukkig mee, dat geeft lucht."

Maar Andy is niet voor één gat te vangen. Opnieuw probeerde hij bij de gemeente om toestemming te krijgen voor een plan. "Ik heb hier zoveel ruimte. In overleg met de gemeente mag ik dat verhuren aan gezinnen. Mensen die toch al op elkaars lip zitten binnen, die er misschien juist nu heel graag uit willen en die mogelijkheid niet hebben. Die kunnen hier heerlijk zitten in hun privétuin."

Samen met zijn broer

Rijk zal hij er niet van worden. Maar alle beetjes zijn meegenomen. Het is namelijk zijn allergrootste nachtmerrie dat dit bedrijf deze crisis niet overleeft. Hij startte het in 2003 samen met zijn broer. Nog geen drie maanden later kwam die om bij een auto-ongeluk. "Dit bedrijf moet het gewoon redden. Daar zal ik alles maar dan ook alles aan doen."

De gemeente Boekel is enthousiast over de privétuin. "Misschien is dit wel beter dan elkaar in een parkje treffen, want daar kom je uiteindelijk toch weer andere mensen tegen. Op het paintballcomplex ben je alleen met je eigen gezin.’’

Ideeën welkom bij de gemeente

De gemeentewoordvoerder hoopt dat meer ondernemers zullen nadenken over een tijdelijke invulling van hun bedrijven. ‘’Mochten andere ondernemers ook ideeën hebben, meld je dan bij de gemeente. Dan overleggen we over een oplossing."

