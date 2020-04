Coronaspuger drie weken cel in, rechtszaak voor rijden onder invloed heeft hij nog tegoed

Het bespugen en beledigen van drie agenten komt een man uit Raamsdonksveer op een gevangenisstraf van drie weken te staan. Ook moet hij hen een schadevergoeding van ieder 350 euro betalen. De rechtbank in Breda heeft dit maandagmiddag in een snelrechtzitting bepaald.

De man van 33 jaar oud ging zaterdagmorgen door het lint in Oosterhout. Agenten wilden hem helpen, nadat was gemeld dat er langs de Damweg een auto tegen een blok beton was gebotst. Ze gingen over op aanhouding toen bleek dat de bestuurder onder invloed van drank en drugs was.

De inwoner van Raamsdonksveer bleek er niet van gediend, spuugde om zich heen en begon te vloeken en te schelden. Er was sprake van een lange reeks scheldwoorden, die dank zij de bodycam die agenten droegen, letterlijk in de tenlastelegging kon worden genomen, zo meldt de politie.

Voor de zekerheid een spuugkap

De man werd nadrukkelijk gevraagd om vanwege het coronavirus te stoppen met spugen, maar hij bleef hiermee doorgaan. Uiteindelijk konden agenten hem met pepperspray onder controle krijgen. Voor de zekerheid kreeg hij een spuugkap op. In het politiebureau weigerde hij mee te werken aan testen en werd hij in een cel geplaatst.

Voor de verkeersovertredingen die hij beging, wacht later nog een gang naar de rechter. Hij moet zich dan verantwoorden voor rijden onder invloed van drank en drugs. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs.

