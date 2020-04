Leuzen tegen 5G bij brandende telefoonmast in Liessel

Dit weekend is er een telefoonmast vermoedelijk in brand gestoken in Liessel. In de omgeving zijn er leuzen tegen de komst van 5G gevonden. Op internet circuleert een filmpje waarop de brand te zien is net nadat hij is ontstaan. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Eigenaar Cellnex Telecom vermoedt brandstichting en gaat aangifte doen, meldt de NOS.

"We hebben ter plaatse samen met de leverancier onderzoek gedaan", aldus Ed Boerema, manager bij Cellnex Telecom, tegenover de NOS. "De brand is begonnen aan de buitenkant van de apparatuurkast. Op basis daarvan trekken wij de conclusie dat de brand niet in de kast is begonnen of is ontstaan door kortsluiting."

"Als er inderdaad sprake is van brandstichting, is dit te gek voor woorden" , zegt Stijn Wesselink van KPN. "In deze tijden van corona is het extra belangrijk dat de verbindingen optimaal zijn. Iedereen moet 112 kunnen bereiken als dat nodig is."

Mindere verbinding

Hoelang het herstel duurt van de telefoonmast is niet duidelijk. "Gelukkig nemen masten in de omgeving het netwerk over, maar de verbinding kan rondom Liessel even minder zijn", licht Wesselink toe.

Niet iedereen zit op 5G te wachten. Dit verbeterde datanetwerk moet internetverbindingen sneller maken. Dit voorjaar wordt de veiling gehouden voor 5G-frequenties.

Wie er achter het twitteraccount 'Gele hesjes NL' zit is onduidelijk. Er staan meer tweets op over 5G en de kritiek daarop. Er is opnieuw een filmpje geplaatst over 5G in Brabant, in Drunen om precies te zijn.

Complottheorieën

In Groot-Brittannië zijn er al verschillende masten gesneuveld. Daar circuleren allemaal complottheorieën. Zo zou corona verband houden met de komst van 5G. Ook zijn tegenstanders bang dat de sterkere straling voor meer gezondheidsproblemen gaat zorgen.

De brand begon onder aan de mast bij de bedrading en sloeg toen over naar het electriciteitshuisje. De brand kwam tot tien meter hoogte en vernielde verbindingen van verschillende telecomaanbieders. De mast staat langs de A67.