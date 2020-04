Ambulancebroeder boos over 'coronalaksheid', emotionele post wordt tienduizenden keren gedeeld

Terwijl ambulancebroeder Jelle Cloin zondag met loeiende sirenes door Tilburg scheurde, vaak met een coronapatiƫnt achterin, viel het hem op dat er toch nog erg veel mensen buiten waren en in zijn ogen de coronamaatregelen negeerden. Het frustreerde hem enorm en leidde tot een emotionele Facebookpost, die inmiddels tienduizenden keren is gedeeld.

"Je zou haast denken dat als wij met loeiende sirenes door Tilburg rijden met beschermende kleding aan, dat het mensen aan het denken moet zetten", vertelt de verpleegkundige. Afgelopen zondag had hij tien ritten, zes daarvan waren corona gerelateerd. Het frustreerde hem dat toch nog zoveel mensen buiten waren, die de coronamaatregelen leken te negeren.

Jelle is bang dat juist de mensen die nu buiten lijken te doen alsof er niets aan de hand is, straks in zijn ambulance liggen. Of misschien wel een geliefde die ze besmet hebben. "Je hebt de neiging om op die mensen buiten af te stappen en ze het stuk voor stuk uit te leggen, maar daar is geen beginnen aan." Daarom schreef hij het van zich af op zijn Facebookpagina.

Filmen

Bij één van de vermoedelijke coronapatiënten stapte hij uit en begonnen omstanders te filmen. Het schokte de Jelle. "Ze stonden veel te dicht op elkaar met hun telefoon. Wij liepen in onze beschermende pakken, dus dat zou wel eens iemand met corona kunnen zijn, was de gedachte." Toch bleef de focus ondanks de frustratie op de patiënt en zijn hij en zijn collega gewoon naar binnen gegaan.

"Je staat wel extra op scherp bij iemand die mogelijk het coronavirus heeft", vertelt hij. Er is meer afstand vanwege de besmettelijkheid, maar dat resulteert er ook in dat hij patiënten minder makkelijk gerust kan stellen en dat is moeilijk. "Daarnaast kan iemand met corona die gezond lijkt, heel snel achteruit gaan. Ik heb meegemaakt dat ze in slechts een paar minuten ineens veel lagere zuurstofwaarden hebben."

Onzichtbare vijand

Wat Jelle de laatste tijd ook opvalt is dat hij veel minder patiënten ziet met andere klachten. "Dat baart mij zorgen, waar zijn al die mensen met pijn op de borst en kortademigheid? De diversiteit is voor een groot deel weg." Hij onderschrijft dan ook de angst van artsen dat ziekenhuizen misschien later overspoeld gaan worden door mensen die hun klachten genegeerd hebben.

"Ik maak het ook mee dat mensen die wij op willen halen liever niet naar het ziekenhuis willen, omdat ze bang zijn dat ze met het coronavirus besmet te worden daar." Begrijpelijk volgens Jelle, maar het steekt dan juist dat zoveel anderen de crisis lijken te negeren. "Het coronavirus is een onzichtbare vijand en het lijkt alsof mensen de ernst niet beseffen zolang ze er niet in hun directe omgeving mee geconfronteerd worden."

Steun

Het doet de ambulancebroeder heel goed dat het bericht zoveel gedeeld wordt en op zoveel steun kan rekenen. "Ik hoop ook dat ik mensen weet te bereiken die nog niet doordrongen waren van de situatie. Als ik maar een paar mensen weet te overtuigen dat ze zich echt aan de maatregelen moeten houden, dan is dat al winst." Het zonnige Paasweekend baart hem zorgen en hij hoopt dat mensen toch vooral thuisblijven.

De vele coronapatienten maken ook op Jelle veel indruk. "Maar ik kan het thuis wel loslaten. Mijn vriendin werkt ook in de zorg en ook de collega's praten er onderling veel over." Dat praten is belangrijk, want zo raakt hij zijn ervaringen kwijt. En anders zijn er nog de vijf kinderen thuis die hem en zijn vriendin bezighouden. "Nee, ik verveel mij zeker niet en heb genoeg afleiding. Dat komt wel goed thuis."