Afspreken of juist niet? Zo ga je om met 'coronadiscussies'

Twee meter afstand, een klein groepje op bezoek of juist helemaal niemand meer over de vloer. Hoe mensen zich aan de nieuwe coronaregels houden, loopt uiteen. En dan kan er soms onvrede of discussie ontstaan over wat wel en niet mag.

Verschillende meningen

"Ik maak me boos dat sommigen gewoon doen alsof er niks aan de hand is, terwijl ze daardoor ook gevaar zijn voor andere mensen, inclusief mij", zegt Anne-Marie bijvoorbeeld op Facebook. "Ik irriteer me mateloos als ik mensen toch af zie spreken met meerdere mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen", schrijft Linda. "Maak je niet druk", schrijft iemand anders. "Iedereen doet dit op zijn eigen manier."

Waar komen zulke 'coronadiscussies' vandaan? Het komt vooral omdat mensen dezelfde regels op een andere manier interpreteren, zegt socioloog Peter Achterberg van de Tilburg University.

Ruis

"Je mag maximaal met drie mensen op bezoek, maar liever niet", legt de socioloog uit. "Sommige mensen benadrukken dat 'liever niet' gedeelte en anderen denken: dat kan dus prima, op bezoek gaan."

Mensen kijken met verschillende verwachtingen en ideeën naar wat wel en niet mag, zegt Achterberg. "Dan kan ruis ontstaan. Daardoor gaan mensen met hetzelfde advies verschillende dingen doen."

Het heeft ook met onze eigen situatie te maken hoe we naar de coronaregels kijken en toepassen, denkt de socioloog. Als voorbeeld geeft hij kennissen die hij in Spanje heeft. "In hun complex heeft één appartement een hond. Die wordt continu uitgeleend, zodat mensen toch naar buiten kunnen. Want de hond uitlaten, dat mag daar nog wel. Mensen zoeken altijd de interpretatie op die hen het beste uitkomt, zodat ze kunnen blijven doen wat ze willen."

Net als in het verkeer

Maar wat moet je wél doen, als je botst over 'social distancing'? "Ik denk gewoon vooral met elkaar praten", zegt de socioloog. "En elkaar ook de ruimte gunnen om bezoek te weigeren of juist ook af en toe misschien wat water bij de wijn te doen."

Want hoe duidelijk de regels ook zijn, discussie blijft er toch. "Dat hoort bij samenleven. Het is hetzelfde als in het verkeer: daar heb je ook regelmatig discussie over wat wel en niet mag, hoewel de regels duidelijk genoeg zijn."

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.