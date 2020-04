Vier van de vijf huisartsen in huisartsenpraktijk Sleeuwijk zijn besmet met het coronavirus

Eind maart openbaarden de eerste lichte verkoudheidsklachten met koorts zich bij dokter Hoogstraten. Na een test bleek zij het coronavirus te dragen.

Uit voorzorg bleef haar partner dokter Houweling al weg uit de praktijk. Later werd ook hij positief getest op het coronavirus.

Koortsvrij en lichte corona klachten

Twee andere artsen van de praktijk zijn vorige week getest. “Dokter te Riet Scholten en dokter Hellings zijn afgelopen donderdag positief getest op het coronavirus. Dokter te Riet Scholten is op dit moment koortsvrij en is aan het opknappen. Dokter Hellings ervaart lichte corona klachten.”

Omdat vier van de vijf huisartsen besmet zijn met het coronavirus kunnen patiënten die een dokter nodig hebben terecht bij een waarnemend huisarts die in de praktijk in Sleeuwijk werkt. Of en wanneer de overige artsen weer aan de slag gaan is aan de GGD. “In overleg met de GGD zal bepaald worden wie wanneer weer veilig kan werken in Sleeuwijk.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.