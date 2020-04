Hilarisch: deze mannen konden niet naar de Efteling en spelen het attractiepark zelf na

Fans spelen in hun tuin de Efteling na zoals de iconische Fakir. (Foto: @Pasjuhhh / Facebook)

KAATSHEUVEL -

De Efteling is ruim drie weken dicht, maar dat weerhoudt een groep fans van het park niet om van de attracties te genieten. Op onnavolgbare wijze hebben ze het park in de tuin nagespeeld. De video die ze er met veel plezier van maakten, is inmiddels duizenden keren gedeeld.