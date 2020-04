Basisschool geeft virtuele open dag: 'Het was wel spannend voor een lege klas'

VUGHT -

In een leeg klaslokaal gaf Laurens Peeters maandagavond via de camera van zijn smartphone uitleg aan vijftien ouders die online meekijken. De directeur van basisschool Misha de Vries in Vught moest creatief zijn, nu de open dag vanwege het coronavirus niet door kan gaan. "We moeten roeien met de riemen die we hebben, dus dan maar een virtuele open dag."