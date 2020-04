Dode en gewonde bij woningbrand in Tilburg

De brand in het rijtjeshuis was maandagavond snel onder controle. Twee bewoners werden in eerste instantie uit het huis gered. Eén van de twee overleed even later alsnog. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de slachtoffers.

Meer mensen aanwezig

Naast de twee slachtoffers waren er op het moment van de brand volgens de politie meer mensen in het huis aanwezig. Zij wisten het huis zelf te ontvluchten. Om hoeveel bewoners het gaat en of het gaat om een gezin, kon de woordvoerder maandagavond niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het tweede slachtoffer zijn.

De brand ontstond volgens een woordvoerder van de politie vermoedelijk op zolder. Over de oorzaak is nog niks bekend.