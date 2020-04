Daniël (20) overleed na een schoolkamp aan meningokokken, Lisanne schreef er een boek over

“Daniël was mijn beste vriend. Ik kon bij hem voor alles terecht. Onze band was heel innig”, vertelt Lisanne. Ze schreef het boek ‘Geen traantjes laten’ over het leven van Daniël en de ziekte waaraan hij uiteindelijk overleed. Ze wil ermee vertellen hoe gevaarlijk meningokokken is. “Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar kennen de symptomen niet precies. Als je er niet vroeg genoeg bij bent is het in veel gevallen al te laat.”

Daniël kwam eind augustus 2018 terug na het introductiekamp van zijn opleiding. “Hij zei toen nergens last van te hebben, hooguit een kater”, vertelt Lisanne. “Maar later bleek het niet alleen een kater te zijn. Zijn handen waren aan het afsterven en zijn nagels waren helemaal blauw. Uiteindelijk kwam hij op de intensive care terecht.

Vaccinatie

Een vaccinatie kan meningokokken voorkomen. “Ik vind het niet de taak van mij om met dit boek mensen te overtuigen je te laten vaccineren”, zegt Lisanne. “De mensen die het boek lezen zelf moeten beslissen of ze dit moeten doen of niet. Maar ik wil ze de wel de kant laten zien wat er kan gebeuren als je je niet laat vaccineren.”

“De aandacht ligt nu heel erg bij corona, bij het maken van een vaccinatie en bij het opbouwen van groepsimmuniteit. Ik denk dat mensen zich in deze tijd wat meer bewust worden van het belang van vaccineren. Hoe dat ook de zwakkere in onze samenleving kan redden”, vertelt Lisanne.