1500 cupcakes voor personeel van ziekenhuis Bernhoven

“We wilden gewoon iets terugdoen, omdat we zoveel respect hebben voor wat zij doen in deze coronatijd”, vertelt Eric van Woensel uit Veghel. Samen met zijn vrouw Priscilla, een hobbybakster, bracht hij dinsdagmorgen 1500 cupcakes naar ziekenhuis Bernhoven in Uden. Met een rood hart erop als hart onder de riem voor het personeel.

De buurvrouw van Eric en Priscilla werkt in het ziekenhuis. Van haar hoorde het tweetal dat er in het hele ziekenhuis zo’n 1200 mensen werken. “Dus ik dacht, dan bakken we er 1500. Ja, want je wil dan ook niemand overslaan natuurlijk.”

Professionele keuken

Maar 1500 cupcakes, die bak je niet zomaar in een standaardkeuken. Er werd hulp gezocht. Bedrijven schonken onder meer ingrediënten en versiering voor de cupcakes en een bakker stelde zijn professionele keuken beschikbaar. “Hartverwarmend, zulke reacties. Mooi om te zien hoe iedereen zo snel elkaar wil helpen in deze tijd”, zegt Eric.

Samen met zijn vrouw bracht hij twee dagen door in de keuken van de bakker. Ze bakten ze 1500 cupcakes en sneden 1500 rode hartjes uit eetbaar papier dat op fondant was geplakt.

'Helemaal gebroken'

Dinsdagochtend togen ze met hun lekkernijen naar het ziekenhuis. Van medewerkers horen ze dat de cakejes goed ontvangen worden. “Ze hebben het natuurlijk superdruk”, zegt Eric. “Maar ik hoop dat iedereen die daar vandaag pauze kan houden, er een kan proeven.”

Eric en Priscilla zijn ondertussen weer thuis. “Helemaal gebroken”, zegt hij. “Kapot. Maar het goede gevoel overheerst.”