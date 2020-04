Dakdekkers beschoten op klaarlichte dag: dader moet drie jaar de cel in voor poging tot doodslag

BREDA -

Een man van 62 uit Ossendrecht moet drie jaar de cel in, omdat hij vorig jaar september in Etten-Leur drie dakdekkers heeft beschoten. De rechtbank in Breda spreekt van poging tot doodslag, zo werd dinsdagmiddag bekend. Zijn broer van 64 jaar oud uit Etten-Leur kwam er vanaf met een jaar gevangenisstraf. Hij wordt gezien als medeplichtige aan het misdrijf.