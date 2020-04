Burgemeester na overlijden inwoner (29): 'Wij steunen de familie met alles wat we in ons hebben'

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de 29-jarige man uit Beek en Donk die is overleden aan het coronavirus. "Dit is heel verdrietig en schokkend. Wij steunen de familie met alles wat we in ons hebben. We kennen ze goed. Maar uiteindelijk zullen ze het helaas zelf moeten doen."

De burgemeester laat weten dat het overlijden van de man een enorme impact heeft in de gemeente: "Ik ken de familie goed. En dat geldt voor veel mensen hier. Dit hakt er enorm in." Hij geeft aan dat er contact zal blijven met de nabestaanden. "Dat geldt ook voor de families van de andere slachtoffers binnen de gemeente. We zullen altijd kijken of we iets kunnen betekenen."

'Toch nog onverwacht'

Eerder kwam al in het nieuws dat de 29-jarige man in een kunstmatige coma lag en beademd werd. "Toch was er in het ziekenhuis vorige week reden om optimistisch te zijn over zijn herstel en is het vrij onverwacht toch nog fout gegaan."

Ook de 31-jarige broer van het slachtoffer ligt al enige tijd op de intensive care met het coronavirus. "En helaas is nu ook nog de vader opgenomen." Hoe het kan dat twee jonge broers en hun vader zo ziek zijn geworden van het coronavirus is niet bekend.

Eerder overleed in Nederland voor zover bekend één keer iemand jonger dan 30 aan het virus. Toen was sprake van 'onderliggend lijden', wat betekent dat de patiënt al iets anders mankeerde.

