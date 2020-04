Lidia (57) is chronisch Q-koortspatiënte en moet daarom extra oppassen tijdens de coronacrisis

Voor de Tilburgse Lidia (57) begon haar leven als patiënt in de zomer van 2009. "Het was de zomer waarin de meeste besmettingen plaatsvonden. Een dikke 4000 zieken leidde tussen 2007 en 2011 tot 95 doden. Dat is veel, maar valt in het niet bij het aantal doden door het coronavirus."

Binnen kwartier doodziek

"Binnen een kwartier veranderde ik van een gezonde vrouw in iemand die doodziek was. In het ziekenhuis dachten ze aan een longembolie en later aan een dubbele longontsteking. De ontsteking verdween, maar al mijn klachten als vermoeidheid, gigantische hoofdpijn, permanente spierpijn en een geheugen als een zeef bleven. Dat is er, nu ruim tien jaar later nog steeds"

De Q-koortsklachten vertonen veel overeenkomsten met de coronaklachten. Coronapatiënten komen ook het ziekenhuis in met koorts en hoofdpijn, vermoeidheid. De longproblemen lijken bij coronapatiënten zelfs erger. "Ik heb nooit aan de beademing hoeven liggen", vertelt Lidia. Q-koorts voelt als griep maar dan tien keer erger. Corona is nog erger."

Ook van dier op mens

Begin dit jaar kreeg Lidia een déjà-vugevoel toen de eerste berichten uit China kwamen. "Ik was meteen op mijn hoede en dacht: als dit maar niet onze kant op komt." Ze was zo alert omdat ook corona ooit van dier op mens is overgedragen. Ook Q-koorts is van dier, in veel gevallen geiten, op mensen overgedragen. Neem daarbij de combinatie druk bevolkt naast veel dieren en het plaatje past op elkaar."

"Dat wegwuiven als 'het is maar een griepje' vond ik pijnlijk. Dat werd in eerste instantie ook over Q-koorts gezegd. Dat het soms dodelijk kon zijn of niet nooit meer normaal kunt functioneren, werd pas later duidelijk. Ook ik zou na een paar weken weer de oude zijn, zeiden de artsen destijds."

Worden zoals ik

Lidia maakt zich zorgen over de impact die corona heeft op patiënten die nu een heftige vorm van de corona-infectie overleven. Ze houdt er rekening mee dat er patiënten zullen zijn die corona nooit helemaal te boven komen, zoals zij nog steeds last heeft van Q-koorts.

Door haar inmiddels chronisch aandoening, hoort Lidia bij de risicogroepen. "Mijn weerstand is laag. Ik was mijn handen, ontvang geen bezoek laat staan dat ik op bezoek ga. Ik doe ook geen boodschappen, dat doet mijn man."

Zorgeloos keuvelen

"Het enige uitje nu is mijn wandeling met de hond. Dat doe ik ook voor mijn beweging. Ik verbaas me dan over jongeren, maar misschien nog wel meer over 60 plussers die dicht op elkaar staan te keuvelen alsof er niks aan de hand is. Ik wil ze zo graag waarschuwen en zeggen 'kijk naar mij'."

Dat is meteen een belangrijk verschil tussen de Q-koorts en corona. "Het stuk eigen verantwoordelijkheid", zegt Lidia "Wij wisten tien jaar geleden niet dat we gevaar liepen in de omgeving van besmette geitenhouderijen. Dat is nu anders, ook omdat corona wel van mens tot mens overdraagbaar is. Neem die verantwoordelijkheid dan ook en wees voorzichtig. In de eerste plaats voor jezelf maar daarnaast voor die anderen. Zo ziek zijn of erger wil je niemand aandoen."

