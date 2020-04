Kabinet geeft dinsdagavond opnieuw persconferentie over coronacrisis

Het kabinet geeft dinsdagavond om zeven uur opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voeren het woord. De persconferentie is live te volgen via onze app, website en Facebookpagina. Ook zendt Omroep Brabant de bijeenkomst live uit op tv.

Waarschijnlijk worden geen nieuwe grote maatregelen aangekondigd. Ook is de kans klein dat de coronamaatregelen worden afgebouwd.

Mogelijk wordt meer bekend over het testen van mensen op het coronavirus. Ook gaat het kabinet waarschijnlijk in op een steunfonds voor bedrijven en over het nemen van maatregelen in het paasweekend.

Aantal doden gestegen

Dinsdagmiddag meldde het RIVM dat het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus met 234 is gestegen. Het aantal mensen met het coronavirus dat op verpleegafdelingen en op de intensive care (ic) ligt in Brabant blijft stabiel.

