Kijk hier de persconferentie terug van het kabinet over de coronacrisis

Het kabinet heeft dinsdagavond om zeven uur opnieuw een persconferentie gegeven over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voerden het woord. Kijk de persconferentie hier terug.

Aantal doden gestegen

Dinsdagmiddag meldde het RIVM dat het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus met 234 is gestegen. Het aantal mensen met het coronavirus dat op verpleegafdelingen en op de intensive care (ic) ligt in Brabant blijft stabiel.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.