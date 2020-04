Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis: 'We konden wel een steun in de rug gebruiken'

DEN BOSCH -

Het was pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt, dus min of meer een verrassingsbezoek. Koning Willem Alexander kwam dinsdag naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Niet alleen om zich te laten bijpraten over de aanpak van het coronavirus, maar ook om te zien hoe ondanks de drukte de reguliere zorg doorgaat.