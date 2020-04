Ondernemers tussen wal en schip: ‘De KLM houden ze overeind , maar ons vergeten ze.’

“Ik heb twee weken geleden een formulier ingevuld, waarom ik tòch in aanmerking zou moeten komen voor steun, maar ik heb nog niks gehoord.” Frans van Duijnhoven uit Helmond heeft samen met zijn zoon Mark een bedrijf dat online-reservingssystemen levert aan vooral horecabedrijven. Zijn bedrijf is vrijwel stilgevallen nu de horeca is gesloten vanwege het coronavirus.

Sinds 2017 verzorgt het bedrijf Digendo websites en reserveringssystemen. “Dat doen we voor huidklinieken en autobedrijven, maar 75 procent van onze klanten zit in de horeca.” Veel grote Chinese restaurants en wokrestaurants horen tot de klantenkring. “Bij sommige klanten worden we per reservering betaald, dus daar verdienen we op het moment niks. Andere restaurants betalen een vast bedrag per maand, maar ze kunnen of willen dat nu niet meer.”

“Toen ik een aanvraag indiende voor een eenmalige ondersteuning van 4000 euro, ving ik bot”, zegt Van Duijnhoven. “Wij staan bij de Kamer van Koophandel niet onder het kopje horeca, maar wij zijn een web-hostingbedrijf en daarvoor geldt de steun niet.”

'Verkeerde code'

Ook Roel van Buggenum uit Tilburg komt niet in aanmerking. Hij heeft een personal training en vitaliteitstudio aan het Koningsplein. Zo’n 400 klanten kwamen tot voor kort wekelijks bij Source PT, voor hun eigen persoonlijke training.

“De mensen komen niet alleen om te bewegen. We besteden ook aandacht aan voedingsgedrag en rust en herstel” zegt Roel. Hij heeft negen trainers in dienst. Door de intelligente lockdown van premier Rutte moesten de sportclubs dicht. “We hebben wel meteen geschakeld en zijn met online sessies begonnen voor onze leden.”

Je krijgt geen steun omdat je niet ingeschreven staat als sportschool, maar je moet wel de deuren sluiten omdat ze je als sportschool zien.

Roel heeft alle begrip voor de maatregelen van de overheid. Gezondheid gaat voor alles. Maar toen hij vervolgens aanklopte voor de steunmaatregelen gaven ze niet thuis .”Ik heb de verkeerde code bij de Kamer van Koophandel”, legt de personal trainer uit. Hij staat niet onder het kopje sportschool ingeschreven, maar valt onder de categorie ‘sport en recreatie, overig’. “Vreemd is dat, je krijgt geen steun omdat je niet ingeschreven staat als sportschool, maar je moet wel de deuren sluiten omdat ze je als sportschool zien.”

Van Buggenum snapt dat er nog wat onduidelijk is over grensgevallen in de regeling en hij heeft goede hoop dat ze het nog aanpassen. "Het zal allemaal wel goed komen, denk ik."

Water aan de lippen

Frans van Duijnhoven van Digendo klinkt zorgelijker. Hij heeft drie mensen in dienst en ruim 15 zzp’ers werken van huis om het reserveringssysteem draaiende te houden. “Wij moeten de websites wel in de lucht houden om het publiek te informeren dat onze klanten op het moment gesloten zijn. En ook om straks weer volle bak te kunnen werken als de maatregelen versoepeld worden.”

“Het water staat ons aan de lippen,” zegt Van Duijnhoven. Zijn eigen gezin en dat van zijn zoon moet leven van het bedrijf. “De KLM houden ze wel overeind, maar ons vergeten ze.”

De Helmondse ondernemer maakt zich niet alleen zorgen over zijn eigen bedrijf, maar ook over dat van zijn klanten. “Als wij omvallen hebben zij ook een groot probleem. Dan zijn de restaurants niet meer bereikbaar op internet. Dat zou een aantal de kop kunnen kosten. Als ze straks weer open mogen, zonder reserveringssysteem, gaat het alsnog fout.”

Het Ministerie van Economische Zaken zegt dat het pakket aan steunmaatregelen voortdurend in beweging is. Het is in heel korte tijd opgezet en wordt zo nodig aangepast. “Ondernemers kunnen ook aangeven als toch aanspraak denken te kunnen maken op steun. Daar kijken we dan naar.” Frans en Roel hebben dat aangegeven, maar ze hebben nog niks gehoord. “Het is heel erg druk, daar vragen we begrip voor”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Tienduizenden ondernemers hebben al aangeklopt voor steun.