Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil niet dat PSV competitie half juni hervat

EINDHOVEN -

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil niet dat PSV de eredivisie hervat na 1 juni. Dat zei Jorritsma dinsdagavond tegen Omroep Brabant. "Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio daar unaniem achter staan."