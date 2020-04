Burgemeester Jorritsma van Eindhoven wil niet dat PSV competitie half juni hervat

De KNVB en de Eredivisie CV willen dat deze zomer, als de omstandigheden dat toelaten, de eredivisie en de eerste divisie worden hervat en afgerond. Dat meldden beide partijen dinsdagmiddag in een videoconferentie aan de clubs uit het betaald voetbal.

De intentie is om de competities halverwege juni te hervatten. Sinds de eerste week van maart wordt er, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, niet meer gevoetbald. Meerdere clubs, waaronder PSV, Ajax en AZ, verzochten de KNVB vorige week een punt achter het seizoen te zetten. De Europese voetbalbond UEFA verzocht alle landen echter het seizoen, indien mogelijk, af te ronden. Als daar geen gehoor aan gegeven wordt, zou dat gevolgen kunnen hebben voor het aantal beschikbare tickets voor Europese clubtoernooien.

Openbare orde problemen

Jorritsma is naast burgemeester ook voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Wat betreft Jorritsma mogen de wedstrijden zonder publiek niet doorgaan. "Als het vergund is om een wedstrijd te spelen zonder publiek, dan levert dat enorme problemen voor de openbare orde op. Dat geldt niet alleen voor PSV in mijn stad. Maar ook voor Ajax en bij Feyenoord."

"Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan dan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio's daar unaniem achter staan."

Bekijk het gesprek met John Jorritsma in Brabant Nieuws hieronder terug.

