'Plofkraken in Uden, Kaatsheuvel en Waalwijk door dezelfde daders gepleegd' [VIDEO]

Grote schade na een plofkraak in Uden (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De politie vermoedt dat de recente plofkraken van afstortkluizen van de Rabobank in Uden, Kaatsheuvel en Waalwijk door dezelfde twee daders zijn gepleegd. Dat werd dinsdagavond gemeld in het tv-programma Opsporing Gezocht.

Tijdens het programma werden beelden van de daders en de hevige explosie in Uden getoond. Die kraak gebeurde afgelopen donderdagnacht. Acht appartementen boven de Rabobank-kluis moesten worden ontruimd.

Kluis dicht

Banken reageerden dinsdag met de aankondiging honderden afstortkluizen te sluiten. Afstortkluizen worden vooral door ondernemers gebruikt om buiten kantooruren contant geld naar de bank te brengen.

Criminelen richten zich steeds vaker op de kluizen, omdat geldautomaten vanwege plofkraken beter worden beveiligd. Sinds december zijn geldautomaten 's nachts afgesloten.

Nederland telt ongeveer twaalfhonderd afstortkluizen. Daarvan blijven er vierhonderd in gebruik met beperkte openingstijden. De rest van de automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Ook zijn de apparaten 's nachts dicht en worden ze dagelijks leeggehaald. Welke afstortkluizen in onze provincie zijn uitgezet, is niet bekendgemaakt.

