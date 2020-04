Belgische politie onderschept meer drugs door grenscontroles vanwege corona

In het gebied van Essen, Wuustwezel en Kalmthout zijn 44 grensovergangen met Nederland. Slechts vier wegen daarvan zijn niet gebarricadeerd met betonblokken en dranghekken, maar daar staan wel agenten al het inkomende verkeer te controleren. Ook wordt er in de hele regio gesurveilleerd door onopvallende politiemensen.

Drugsdeal

Vrijdag stuitten de agenten op een drugsdeal waarbij er grote boodschappentassen werden overgeladen tussen twee Belgische auto's. Bij de achtervolging die volgde, reed een van de wagens in Kalmthout in een gracht. In de auto werd werd 12,5 kilo hennep gevonden.

Beide verdachten, twee neven van 23 jaar, zijn bekenden van de politie. Eén van hen was 300 euro beloofd om de drugs naar Gent te brengen.

De drugsvangst van afgelopen vrijdag staat niet op zichzelf. Sinds de grenscontroles zijn ingesteld onderschepte de Belgische grenspolitie nog andere drugstransporten. "Nu de grens is gesloten zoeken mensen toch alternatieven. En op de plekken waar ze denken dat ze er toch over kunnen, gaan ze proberen te smokkelen. Maar daar staan wij klaar met onze ploegen in burger om dat te verijdelen", aldus politiecommissaris Patrick de Smedt.

Papieren

De commissaris ziet wel dat de mensen beginnen te wennen aan de controles aan de Belgische grens. "We hebben hier aan de grens lange files gehad. Maar nu begint dat te stabiliseren. We merken dat de mensen hun papieren bij zich hebben en dat die in orde zijn. Dat is heel positief. Nu is het aan ons om de mensen te pakken te krijgen die illegaal zaken doen en ze voor de rechter te brengen."