Kans op temperatuurrecord, maar de paasdagen worden frisser

Zij die op zondag graag eitjes willen zoeken in eigen tuin, kunnen dat het beste zondagochtend doen. Het paasweekend begint namelijk zonnig en warm maar maar paasmaandag is al een heel stuk frisser.

Op eerste paasdag wordt het weliswaar ook ietsje koeler dan de dagen ervoor, maar de temperatuur kan nog goed tot iets boven de twintig graden oplopen, denkt Reinout van den Born van Weer.nl. “Ik denk dat we vooral ’s ochtends zon hebben, ’s middags iets meer bewolking.” ’s Ochtends is dus het beste moment om eitjes te gaan zoeken in de tuin. Pas aan het eind van de middag of in de avond kan er een bui vallen, denkt Van den Born.

Paasmaandag

Tweede paasdag is een heel ander verhaal. In de nacht naar tweede paasdag passeert een gebied met regen namelijk ons land, vertelt de meteoroloog. En daar komt een boel koele lucht achteraan. “Paasmaandag wordt nog maar zo’n 13 of 14 graden”, schat Van den Born in. “Maar het goede nieuws is: de meeste regen valt ‘s nachts. Het is tweede paasdag in ieder geval wél droog en zelfs wat zonnig.”

Maar eerst hebben we nog wat prachtige dagen te gaan: met woensdag zelfs kans op een dagrecord. Dat staat op 24,9 graden, in Eindhoven gemeten in 2018. Met de voorspelde 25 graden voor woensdag, is de kans groot dat dat gebroken wordt. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag wordt het nog zonnig en warm.