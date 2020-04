Hoe dan? Wat moet je met een kapotte auto in coronatijd?

Corné van den Broek nam twintig jaar geleden het autobedrijf over van zijn vader in Roosendaal. Hij verkoopt en repareert auto’s. Door de coronacrisis heeft hij het een stuk rustiger. Toch treft hij veel maatregelen om het zijn klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Waarvoor kunnen klanten nog bij jullie terecht?

"Wij gaan in coronatijd gewoon door met het verkopen, repareren en onderhouden van auto’s. We proberen de klanten zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. Als mensen liever niet naar onze werkplaats willen komen, halen wij hun auto thuis op. Ze hoeven de sleutel alleen maar ergens te verstoppen en wij nemen de auto mee. Als we klaar zijn, brengen we hem ook weer terug."

Wat doen jullie nog meer om het klanten makkelijker te maken?

"Als wij auto’s ophalen of er zelf in moeten zitten, nemen we maatregelen. We doen speciale hoezen over de stoelen en ontsmetten het stuur, de deurgrepen en de versnellingspook. Dat doen we aan het begin en aan het einde. Als we een auto terugbrengen of iemand komt de auto weer ophalen, hangen we een kaartje aan de binnenspiegel. Daar staat op dat de auto helemaal ontsmet is."

Welke maatregelen treffen jullie onderling?

"In mijn bedrijf werken we maar met twee mensen. Dan is het makkelijk om tijdens het werken 1,5 meter afstand te houden. Het is soms wat onnatuurlijk, maar het is niet anders."

Waar moeten kunnen klanten zelf op letten?

"Natuurlijk is het belangrijk dat klanten zelf ook gepaste afstand houden. Dat maakt het voor ons ook prettiger om ons werk te doen. Daarnaast nemen wij geen contant geld meer aan. Alle betalingen gaan via de pin."

"Ik merk dat er veel klanten geplande afspraken bij ons afzeggen. Mensen zijn nu natuurlijk bang. Ik hoop dat ze inzien hoeveel moeite we doen om de situatie te versoepelen en veilig te maken. En als ze twijfelen, kunnen ze altijd gewoon bellen in plaats van hun afspraak meteen annuleren."

