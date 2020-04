Ook Roel krijgt overheidssteun vanwege de coronacrisis, maar nog niet ieder bedrijf is geholpen

De regelingen voor overheidssteun zijn weer aangepast en dat is goed nieuws voor Roel van Buggenum. Hij heeft een personal training en vitaliteitsstudio in Tilburg en hij komt nu ook in aanmerking.

"Ik had niet anders verwacht", vertelt Roel. Maar het duurde wel even. "De overheid heeft tijd nodig om regelingen op te tuigen, dat snap ik wel. Er vallen er altijd tussen wal en schip, maar ik had niet anders verwacht dan dat wij ook gesteund zouden worden".

Creatief in coronatijd

Het wil echter niet zeggen dat de eigenaar van Source PT nu achterover kan leunen, hij is er nog niet. "Maar alle beetjes helpen. We zijn meteen aan de slag gegaan met online trainingen, workshops en webinars." Een ondernemer moet creatief blijven en dat zijn ze bij Source PT ook. "Het is mooi om te zien dat je reacties krijgt van klanten die dat waarderen", vertelt Van Buggenum.

Dinsdag deed hij nog zijn verhaal bij Omroep Brabant toen hij tussen wal en schip viel. "Je krijgt geen steun omdat je niet ingeschreven staat als sportschool, maar je moet wel de deuren sluiten omdat ze je als sportschool zien", vertelde hij toen. Dat geldt dus niet meer voor hem en zijn bedrijf.

Webhostingbedrijf

Dat geldt wel nog voor Frans van Duijnhoven en zijn zoon Mark uit Helmond. Hun bedrijf Digendo verzorgt websites en reserveringssystemen. Ze werken vooral voor de horeca en nu die op slot zit, levert ook zijn bedrijf niet veel meer op. Digendo staat bij de Kamer van Koophandel niet ingeschreven onder het kopje horeca, maar als webhostingbedrijf en daar geldt de steun niet voor.

Wellicht dat ze in de toekomst nog in aanmerking komen. Het pakket aan steunmaatregelen is voortdurend in beweging en wordt zo nodig nog aangepast, stelt het Ministerie van Economische Zaken.

