Bastiënne kan zich niet voorstellen dat ze straks haar kleine vriend Plukje niet meer ziet

Bastiënne Meulenbroek (27) uit Den Bosch ligt er ’s nachts bijna wakker van. Sinds vijf jaar is ze een van de verzorgers in dierenpark De Oliemeulen in Tilburg dat door de coronacrisis dreigt om te vallen. En hoe moet het dan met de 750 bewoners van het park? Ze is heel bezorgd. Over de vliegende hondjes, de stinkdiertjes en de schattige gordeldiertjes. Maar het meest over haar grote, kleine vriend: ringstaartaap Plukje.

Net zoals alle parken is ook dierenpark De Oliemeulen in Tilburg in verband met de coronacrisis gesloten voor bezoekers. Dit betekent dat er geen geld in het laatje komt, terwijl de kosten gewoon doorlopen.

Financiële steun van de overheid krijgen ze niet omdat het park een stichting is, zo vertelt Bastiënne. De baan van medewerkers staat op de tocht, maar Bastiënne maakt zich nog het drukst over de 750 inwoners van het park. Want waar moeten die in hemelsnaam naartoe?

Stress om alle dieren

"Wakker liggen, is een beetje veel gezegd, maar ik heb er wel echt stress van", geeft ze toe. Vooral de aapjes gaan haar aan ’t hart en in het bijzonder Plukje, een ringstaartaapje dat regelmatig op haar schouder springt en zo gezellig samen met haar door het park struint. “Ik kan niet geloven dat ik Plukje niet meer kan zien en dat De Oliemeulen er straks niet meer is. Daar moet ik echt niet aan denken, zo’n baan vind ik nooit meer.”

Het is duidelijk dat Bastiënne zich als een vis in het water voelt bij de Oliemeulen, je zou het bijna haar tweede thuis kunnen noemen. Dat het dierenpark zo aan zijn lot wordt overgelaten door de overheid is wrang en vindt ze onbegrijpelijk. "Ik snap het niet. Het gaat om dieren, om levende wezens waarvoor gezorgd moet worden. Wie gaat dat doen als het park dicht moet en wij er niet meer zijn?”

Maar misschien loopt het niet zo’n vaart. Want al is er dan geen overheidssteun, inmiddels hebben meer dan duizend fans ruim 20.000 euro gedoneerd om De Oliemeulen overeind te houden. Bastiënne is ervan onder de indruk. “Echt, geweldig gewoon! Er zijn zóveel lieve mensen! Niet alleen de donateurs, maar ook iedereen die voedselpakketten bij ons afgeeft voor de dieren. Die steun doet ons echt goed en hopelijk redden we het daarmee."

Help ons!

Als via de doneeractie het streefbedrag van 35.000 euro wordt opgehaald, kan De Oliemeulen in ieder geval de komende twee maanden vooruit. Daarom nog een keer deze oproep van Bastiënne: “Help ons lieve mensen! Om het park open te houden en voor de dieren te kunnen blijven zorgen!"

