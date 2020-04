Verdwaalde ree spartelt in de Binnendieze in Den Bosch [VIDEO]

Een voorbijganger filmde de ree die verdwaald door het water spartelt. De dierenambulance Den Bosch is al gebeld over het dier, maar kan de ree 'helaas niet uit zijn benarde situatie bevrijden'. "Omdat het een hoefdier is, kunnen wij niets doen", vertelt de man. "Daar zijn wij niet voldoende voor uitgerust."

Het is aan de boswachter om het dier te helpen. Volgens een van de melders zou de ree in ieder geval wel uit het water zijn: hij is gezien in een tuin.

De Binnendieze is een riviertje in de binnenstad van Den Bosch. Het water loopt grotendeels onder huizen en winkels door.