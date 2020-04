De nieuwe 'Wim van de Donk' weet de weg in het dorpscafé en het Haagse torentje

De nieuwe commissaris van de Koning in Brabant moet zich thuis voelen in een dorpscafé maar moet ook kunnen praten met grote ondernemers en de minister-president. Dat staat in de beschrijving van de functie waaraan door ruim 1300 Brabanders is meegewerkt.

Op 22 april neemt minister Ollongren (of haar vervanger Knops) het stuk in ontvangst op het provinciehuis. Daarna kan de advertentie de krant in waarin staat dat Brabant een opvolger nodig heeft voor de populaire Wim van de Donk.

Door het rondwarende coronavirus wordt die bijeenkomst op 22 april anders dan anders. Om besmetting te voorkomen, kan er maar een klein aantal mensen aanwezig zijn. Gebruikelijk is dat juist alle Statenleden (in Brabant zijn dat er 55) samen de profielschets overhandigen.

Van de Donk gaat weg

Wim van de Donk maakte op 17 januari bekend dat hij per 1 oktober opstapt als commisaris van de Koning in Noord-Brabant. Hij heeft die functie dan elf jaar bekleed. Van de Donk wordt rector aan Tilburg University.

De provincie heeft Brabanders opgeroepen mee te werken aan de profielschets van de nieuwe Commissaris van de Koningin. Zo'n 1200 mensen hebben een vragenlijst ingevuld. Ook via de sociale media is de Brabanders gevraagd te reageren.

Een bijzondere provincie

In de profielschets van de opvolger van Wim van de Donk staat onder meer:

Een bijzondere provincie zoekt een bijpassende commissaris.

Iemand die zichzelf niet voorop zet maar juist het collectief en het collectief belang.

Een vernieuwer die de komende uitdagingen en de Brabantse ambities met visie en enthousiasme aanpakt en daarbij weet door te pakken.

De profielschets past bij de bijzondere functie van een commissaris. De nadruk ligt op woorden als:

Boegbeeld,

Verbonden met de Brabantse identiteit,

Hoeder van de integriteit,

Toegankelijk en empathisch.

Gespeeld met de regels

Volgens de regels moet de profielschets in een vergadering van Provinciale Staten worden besproken. Om daar een klein gezelschap van te maken, heeft de provincie iets bijzonders gedaan. Er is een vergadering belegd, maar de Statenleden hebben laten weten op die dag niet te kunnen. De regels staan doe dat in zo'n geval een nieuwe vergadering wordt belegd waar veel minder mensen aanwezig hoeven te zijn.