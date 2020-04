Ellen en haar moeder Miny in tranen: 'festivalhotel' maakt bezoek aan verzorgingshuis mogelijk

Dankzij een speciale cabine kunnen bewoners weer familie ontvangen, wel met een wand ertussen. Het idee komt van Hans van Keulen van Flexotels. "Normaal staan deze cabines als een soort hotel op festivals zoals Paaspop en Tomorrowland." Maar door alle coronamaatregelen staan alle cabines ‘thuis’ bij het bedrijf in Best. "Je moet dan toch creatief zijn," zegt Van Keulen, "en we willen niet dat ouderen eenzaam worden."

Ellen van Bree mocht woensdag als eerste haar moeder bezoeken op de ‘corona-proof’ manier. En dat zorgde zowel bij Ellen als haar moeder Miny voor tranen. ‘’De afgelopen vier weken waren moeilijk. Ik heb zelfs overwogen om haar naar huis te halen toen er hier corona werd ontdekt."

Bekijk in de video het emotionele bezoek van Ellen aan haar moeder…

De bezoekerscabine heeft twee ingangen. ‘’Aan de ene kant komt de bewoner binnen en aan de andere kant het familielid. De twee gedeeltes worden gescheiden met een plexiglaswand en is luchtdicht en dus helemaal veilig’’, vertelt Van Keulen. Aan beide kanten staat een tafel met daarop een babyfoon waardoor ze elkaar goed kunnen horen.

Ellen is tijdens haar bezoek de tussenwand helemaal vergeten. "Het is net alsof ik echt naast mijn moeder zat. Dit is zoveel beter dan skypen. Dit is echt.’’

Kosten

Op deze manier kunnen er elke dag vijftien bezoekjes gebracht worden aan bewoners van het verzorgingstehuis in Asten. ‘’Familieleden kunnen zich aanmelden en dan krijgen ze twintig minuten de tijd om bij te kletsen", vertelt Mariska Slegers van Amaliazorg.

De cabine blijft in Asten staan zo lang de coronamaatregelen actief zijn. "Ondertussen komen er uit heel Brabant aanvragen binnen", vertelt de eigenaar van de cabine. "We hebben er 220 en we kunnen er zo bij maken. Als iemand ze nu aanvraagt kunnen we ‘m morgen al plaatsen." De kosten zijn vijfhonderd euro per week.