Brandweer en politie steken verplegers Catharina Ziekenhuis een hart onder de riem

Tientallen brandweermannen van de Eindhovense brandweer en enkele politiemensen hebben woensdagmiddag een eerbetoon gebracht aan de verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis. Ze parkeerden brandweerauto's voor de ingang. Mark Elbers zong 'You'll never walk alone'.

"Ik ben een vaste klant van het Catharina Ziekenhuis", grapt zanger Mark Elbers uit Nuenen tegen het verplegend personeel dat massaal naar buiten is gekomen om in het zonnetje naar zijn optreden te komen luisteren. De zanger zegt dat hij weet wat het is om ziek te zijn en wil met zijn optreden grote waardering uitspreken voor de verplegers.

Hart onder de riem

Tijdens het optreden van de zanger rollen brandweermensen een spandoek uit met de tekst: 'Respect, samen sterk'. Want dat is de boodschap die de hulpdiensten willen uitdragen: samen staan wij sterk tegen corona. "Natuurlijk konden niet alle brandweermensen komen, anders had het hier helemaal vol gestaan", zegt initiatiefnemer en brandweerman Marco Koenders.

Verpleegkundige Marion is een van de velen mensen die even naar buiten is gekomen om van het eerbetoon te genieten in het zonnetje. Ze vindt het prachtig. "Het is heel bijzonder om in deze tijd met zijn allen te werken en de schouders eronder te zetten. Maar dat geldt ook voor de brandweer en politiemensen, daarvoor hebben wij veel waardering", zegt de verpleegster.