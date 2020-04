Tien kwetsbare basisschoolkinderen 'kwijt' in Helmond, leerplichtambtenaren gaan zoeken

HELMOND -

De coronacrisis vraagt om flexibiliteit en dat betekent in Helmond dat burgemeester Elly Blanksma woensdag een videogesprek had met de pers. Ze meldde onder meer dat er in haar gemeente tien kwetsbare basisschoolkinderen 'kwijt' zijn en dat zes jongeren die in het Van Deutekom Park aan het barbecue├źn waren, ieder een boete van 390 euro hebben gekregen voor overtreding van het samenscholingsverbod.