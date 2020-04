Bommelding Eindhoven was live op internet te zien: 'Dit moeten we serieus nemen'

In de uitzending is net een telefoongesprek geweest. Een van de medewerkers komt de studio binnen lopen en vertelt tegen een van de presentatrices dat ze een bommelding hebben gekregen.

"Over twintig minuten ontploft hier een bom", vertelt de medewerker. "Dat heeft de beller gezegd." Presentatrice Linda Jeekel lijkt er kalm onder te blijven en doet rustig haar oortje uit. Haar collega Yvonne is buiten beeld te horen en is er wat minder gerust op. "We moeten dit serieus nemen en meteen het gebouw verlaten!"

Daarna is er op beeld te zien dat 'ze zo terug zijn' en wordt er een muziekje gespeeld. Dat is urenlang te zien, terwijl het pand van Out of the Box TV ontruimd is. De politie doet onderzoek, maar vindt geen explosieven in het pand.

Vaker problemen

Aan het begin van de uitzending vertelde presentatrice Linda Jeekel al dat de uitzending vorige week ook al eerder is gestopt. "We moesten dat doen omdat wij lastig gevallen werden door een of meer mensen. We konden de veiligheid van de gasten niet meer garanderen."

Ze legde uit dat de veiligheid deze keer wel in orde is, maar ruim een uur later moet Out of the Box TV het pand ontruimen vanwege de bommelding. Onduidelijk is nog of de twee voorvallen met elkaar in verband staan.

Bommelding in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Mediaprodukties)

Uitzendingen voor psychisch kwetsbare mensen

Stichting Out of the Box TV maakt livestreams en documentaires over psychische stoornissen. Het team van vrijwilligers wil die uit de taboesfeer halen en psychische klachten bespreekbaar maken. Onder meer koningin Máxima belde al in tijdens een livestream van het Eindhovense platform.

De medewerkers hebben allemaal ervaring met psychische klachten. Het is een mix van mensen die last van hebben of hebben gehad van psychische problemen. Er werken ook behandelaars mee. Het platform wil ook mensen weer naar betaald werk begeleiden.

De huidige uitzendingen in de huiskameromgeving zijn juist bedoeld voor psychisch kwetsbare mensen. Door de coronacrisis kunnen die zich nog eenzamer, angstiger en depressiever gaan voelen. Juist voor deze groep wil Out of the Box TV nu extra uitzendingen maken.

Lees ook:

Gebouw in Eindhoven ontruimd na valse bommelding, politie wil bommelder opsporen